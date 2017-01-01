Самый масштабный в истории сговор фармкомпаний расследуют в США

Расследование ведется в 47 штатах одновременно.

В Соединенных Штатах Америки расследуется, возможно, самый крупный картельный сговор в истории страны.

Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев в Facebook.

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"И "прозрачные иностранные инвесторы" иногда делают ошибки. В США подходит к концу расследование манипулирования 16 фармацевтическими компаниями ценам более чем 300 генерических продуктов. Это, возможно, самый большой картельный сговор в истории США", - написал он, разместив ссылку на статью об этом.

Так, издание The Washington Post пишет, что после двух лет расследования высоких цен на дженерики правоохранительные органы расширили его масштаб. Теперь оно касается 16 дженериковых компаний, которые, по версии следствия, манипулировали ценами на 300 наименований лекарственных препаратов.

По словам помощника прокурора штата Коннектикут Джозефа Нильсена, возглавляющего расследование, речь, возможно, идет о крупнейшем картеле в истории Соединенных Штатов.

Нильсен расследует дела о ценовых сговорах между производителями дженериков с 2014 г. Тогда все началось с цен на два препарата. В процессе расследования двое бывших топ-менеджеров фармкомпании Heritage Pharmaceuticals признали свою вину и стали сотрудничать со следствием.

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Среди компаний, попавших под расширенное расследование, такие крупные производители непатентованных лекарственных препаратов как израильская Teva, голландская Mylan, индийские Sun Pharma и Dr. Reddy's. В Mylan вину не признали, в Sun Pharma, Teva и Dr. Reddy's на запрос The Washington Post о комментариях не отреагировали.

В настоящее время расследование ведется в 47 американских штатах.

Как говорится в публикации The Washington Post, участники картеля даже выработали свой жаргон для обсуждения сделок. Так, дженериковый рынок они называли "песочницей", в которой нужно играть по правилам. А те компании, которые не соблюдают неписанные правила и продают свою продукцию по более низким ценам, на их сленге называются "громилами".

Как сообщалось 12 октября, журналисты рассказали об “аптечной мафии“ в Украине.