Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Венгрии подписал "рабский закон", несмотря на протесты

Комментариев: 0
Реформа труда вызвала массовые протесты в стране, которые продолжаются с 12 декабря.
Венгры вторую неделю протестуют против изменений в трудовое законодательство
Венгры вторую неделю протестуют против изменений в трудовое законодательство
Еuronews
Несмотря на многотысячные протесты, президент Венгрии Янош Адер подписал реформу трудового законодательства, которая предусматривает увеличение максимального количества сверхурочных часов работы в год с нынешних 250 до 400. Об этом сообщило издание AFP.
 

"Я изучил поправки к трудовому законодательству, его пункты не противоречат конституции", – заявил Адер.

Он отметил, что пункты новой реформы аналогичны с соответствующими в трудовом законодательстве других стран ЕС.

"Реформа не затрагивает законные права работников. По этой причине я и подписал законопроект, несмотря на опасения", – подчеркнул венгерский президент.

Как сообщалось, новый закон вызвал массовые протесты в стране, которые продолжаются с 12 декабря. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии, в том числе ограничительного закона о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

На этой неделе на улицы Будапешта вышли 15 тысяч протестующих. Демонстрации прошли и в ряде других венгерских городов. Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, Венгрия, работа, протесты, рынок труда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь