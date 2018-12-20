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Конгресс США одобрил бюджет на строительство стены с Мексикой

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Стена на границе США с Мексикой
Стена на границе США с Мексикой
Getty Images

Палата представителей конгресса США одобрила временный бюджет, предусматривающий выделение $5,7 млрд на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает USA Today.

"За" проголосовали 217 конгрессменов, "против" - 185. Теперь документ должен быть одобрен сенатом.

Построить стену на границе с Мексикой для остановки потока нелегальных мигрантов обещал во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп. Американский президент подчеркивал, что откажется подписывать проект бюджета, если он не будет включать расходы на строительство стены.

В свою очередь представители Демократической партии заявили, что не станут одобрять бюджет с расходами на стену.

Ранее Трамп сообщил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По мнению американского лидера, строительство стены поможет решить проблему нелегальной миграции из Мексики.

 

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Теги: США, Мексика, конгресс, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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