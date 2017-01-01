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В РФ заявили о выписке Сенцова из медчасти колонии

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Осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова выписали из медицинской части исправительной колонии в городе Лабытнанги.
Состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное
Состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное
facebook.com/denisovaombudsman

Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), выписали из медицинской части. Об этом в пятницу, 21 декабря, заявили в российском региональном управлении ФСИН, сообщает ТАСС.

"Согласно рекомендациям лечащего врача, он (Сенцов) переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

"Осужденный Сенцов может привлекаться к труду в соответствии со ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ", - добавили в ФСИН.

Ранее адвокат Сенцова заявлял, что у осужденного в РФ украинского режиссера в результате голодовки обнаружено поражение внутренних органов.

Также сообщалось, что у Олега Сенцова остаются проблемы с почками и печенью.

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Теги: Россия, тюрьма, заключенный, политзаключенные, колония, заключенные, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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