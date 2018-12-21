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В Барселоне сепаратисты возводят баррикады

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Местные жители протестуют против выездного заседания правительства Испании, которое проходит в Каталонии.
Между полицией и протестующими произошли стычки
Между полицией и протестующими произошли стычки

В Барселоне в пятницу, 21 декабря, участники акции протеста начали строить баррикады на одной из улиц и забрасывать камнями полицию. На данный момент задержаны четыре человека, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что радикалы переворачивают мусорные контейнеры и железные заграждения, вырвали светофор.

Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания Совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде.

Три человека задержаны, сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra. Ранее был задержан еще один человек – у него обнаружены легковоспламеняющиеся вещества (соляная кислота) и другие предметы, при помощи которых может быть изготовлен "коктейль Молотова".

 

 

Ранее сообщалось, что протестующие перекрывают дороги в Каталонии в знак протеста против выездного заседания правительства Испании, которое проходит в Барселоне. 

Как известно, премьер Испании Педро Санчес 21 декабря проведет в Барселоне встречу с главой Женералитата Каталонии Кимом Торрой. Темы встречи в правительстве Каталонии не раскрывают.

 

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Теги: Испания, Барселона, протесты, фото, Каталония
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Источник: korrespondent.net

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