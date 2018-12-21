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США в шоке от Трампа. Дальше без "Бешеного пса"

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Текучка в команде Дональда Трампа продолжается. Министр обороны США Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля 2019 года. Внутри страны эту новость раскритиковали, как оппоненты, так и сторонники президента.
Трамп лишился министра обороны
Трамп лишился министра обороны

Министр обороны США "Бешеный пес" Джеймс Мэттис написал заявление об отставке.

Мэттис получил прозвище "Бешеный пес" в ходе битвы за иракский город Эль-Фаллуджа в 2004 году. Он тогда командовал одной из четырех ударных бригад морской пехоты.

Дональд Трамп, конечно, поблагодарил Мэттиса за работу, вот только сам генерал подчеркнул, что уходит из-за целого ряда разногласий с президентом в стратегических вопросах.

Говорят, что последней каплей для Мэттиса стало решение Трампа вывести войска из Сирии. Также, по слухам, Трамп хочет убрать американских военных и из Афганситана.

Комментарии Белого Дома

Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис расходились во мнениях по ряду вопросов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс сказала, что "президент и министр согласились, что будут придерживаться разных мнений по ряду вопросов, но у них по-прежнему хорошие отношения". "Мэттис хорошо служил стране и президенту, у них будут хорошие отношения", – добавила она.

Говоря о разногласиях между Трампом и Мэттисом, Сандерс также подчеркнула: "Лишь одного человека избрали президентом и главнокомандующим, и это – Дональд Трамп". Она заверила, что Трамп всегда "прислушивается ко мнению, советам и мыслям" Мэттиса.

"Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в побуждении наших союзников и других стран к выполнению взятых на себя обязательств в военной сфере", - заявил сам Трамп.

Острые противоречия

В своем письме Трампу Мэттис объяснил, что не устраивает его в политике президента.

"Одно из основных убеждений, которого я всегда придерживался, состоит в том, что наша сила, как нации, неразрывно связана с мощью нашей уникальной и всеобъемлющей системы союзов и партнерств, - написал Мэттис. - Мы не можем защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам".

Глава Пентагона также отметил, что подход США к странам, чьи стратегические интересы противоречат американским, должен быть твердым и непоколебимым.

"Ясно, например, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со своей авторитарной моделью, продвигать собственные интересы за счет соседей, США и наших союзников", - отметил Мэттис.

Министр обороны заявил, что Америка, по его мнению, должна делать все, чтобы поддерживать международный порядок, способствующий ее собственной безопасности и ее процветанию.

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше совпадают с вашими представлениями по этим и другим вопросам, я нахожу правильным уйти в отставку", - резюмировал Мэттис.

Мэттис устал от Трампа

Американцы взволнованы

Решение Трампа принять отставку Мэттиса было критически воспринято, как  республиканцами, так и демократами.

Так, сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинс , что его отставка - огромная потеря для страны, для вооруженных сил и для нынешнего правительства.

"Очевидно, что мы движемся к серии серьезных политических ошибок, которые могут поставить под угрозу нашу страну, нанести ущерб нашим союзам и расширить возможности наших противников", - охарактеризовал внешнеполитическую ситуацию сенатор-республиканец Марко Рубио.

Он выразил надежду, что у республиканцев получится убедить президента выбрать другое направление.

Сенатор-демократ Крис Мёрфи сказал, что читал письмо главы Пентагона с отвисшей челюстью. По его мнению, Мэттис ушел из-за того, что президент оскорблял союзников США и и был слишком мягок с Россией и Китаем.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и вовсе назвал уход Мэттиса худшим кошмаром. По его мнению, отсутствие лидера может еще более дестабилизировать политику национальной безопасности США.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп своими действиями ввергает страну в хаос. "Мы знаем, что у Мэттиса были серьезные разногласия с Трампом по поводу Сирии и стены с Мексикой", - сказал Шумер.

В книге "Страх" журналист-расследователь газеты Washington Post Боб Вудворд рассказывал, что Мэттис в разговорах со своими помощниками сравнивал знания и представления президента о мировых проблемах с уровнем ученика пятого-шестого класса.

В СМИ Мэттиса нередко называли единственным взрослым в помещении, говоря об администрации Трампа. Президент, как писала New York Times, на эти сравнения обижался.

Значение для Украины

Эксперт-международник Макисм Яли считает, что Мэттис был едва ли не последним в команде Трампа, который имел у того авторитет и был способен убедить его от принятия решений, идущих вразрез с интересами США.

“Именно Мэттис убедил Трампа предоставить летальное оружие Украине и укреплять обороноспособность нашей страны и жестко реагировать на действия Кремля на Донбассе , а также первый высказался и поддержал позицию Украины после агрессии в Черном море в ноябре. То же касается и Сирии, и Ирана, и Северной Кореи, когда Трамп грозился нанести привентивный удар и отправлял флотилию к берегам Корейского полуострова”, - отмечает эксперт.

То есть однозначной заслугой министра обороны можно считать сдерживание Трампа от опрометчивых решений. И уже скоро такого человека в окружении американского президента не будет.

Вместе с тем, по мнению эксперта-международника Александра Сушко, разногласия Мэттиса и Трампа не связаны с украинским вопросом, его уход не отразится на дружбе Киева и Вашингтона.

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Теги: Россия-США, США, Пентагон, Сирия, министр обороны, Трамп, Дональд Трамп, Конфликт в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    21.12.2018, 16:40
Оценка:  +2
Peyot
трамп - это американский янукович. шестерка кремля тупо валит ценности, экономику и оборону США оправдывая все это популистскими лозунгами которые на ура хавают маргиналы...
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