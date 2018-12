США в шоке от Трампа. Дальше без "Бешеного пса"

Министр обороны США "Бешеный пес" Джеймс Мэттис написал заявление об отставке.

Мэттис получил прозвище "Бешеный пес" в ходе битвы за иракский город Эль-Фаллуджа в 2004 году. Он тогда командовал одной из четырех ударных бригад морской пехоты.

Дональд Трамп, конечно, поблагодарил Мэттиса за работу, вот только сам генерал подчеркнул, что уходит из-за целого ряда разногласий с президентом в стратегических вопросах.

Говорят, что последней каплей для Мэттиса стало решение Трампа вывести войска из Сирии. Также, по слухам, Трамп хочет убрать американских военных и из Афганситана.

Комментарии Белого Дома

Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Мэттис расходились во мнениях по ряду вопросов, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс сказала, что "президент и министр согласились, что будут придерживаться разных мнений по ряду вопросов, но у них по-прежнему хорошие отношения". "Мэттис хорошо служил стране и президенту, у них будут хорошие отношения", – добавила она.

Говоря о разногласиях между Трампом и Мэттисом, Сандерс также подчеркнула: "Лишь одного человека избрали президентом и главнокомандующим, и это – Дональд Трамп". Она заверила, что Трамп всегда "прислушивается ко мнению, советам и мыслям" Мэттиса.

"Генерал Мэттис оказал мне огромную помощь в побуждении наших союзников и других стран к выполнению взятых на себя обязательств в военной сфере", - заявил сам Трамп.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....