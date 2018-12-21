В Австрии произошла стрельба, есть жертвы

В результате стрельбы в центре Вены, по меньшей мере, один человек погиб и еще один получил тяжелые ранения.

В центре австрийской столицы Вене в пятницу, 21 декабря, произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает РИА Новости.

Указано, что около 13:30 (14:30 по киевскому времени) в районе площади Люгек, где расположен одноименный ресторан, были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями.

"На данный момент известно, что два человека получили тяжелые ранения, один пропал", - сказал собеседник агентства.

Сейчас полиция находится на месте происшествия.

Вскоре стало известно, что в результате стрельбы в центре Вены погиб один человек.

"Один из пострадавших скончался", - сообщил представитель городской полиции.

Ранее в нидерландском городе Роттердам на территории колледжа произошла стрельба, в результате которой была застрелена 16-летняя девушка.

Напомним, 27 октября в результате стрельбы в синагоге в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания погибли восемь человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet