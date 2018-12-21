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В Конго разбился самолет с российским экипажем - СМИ

Комментариев: 1
Грузовым самолетом Ан-26, по неподтвержденным данным, управлял российский экипаж.
Российский военно-транспортный самолет Ан-26
Российский военно-транспортный самолет Ан-26
Александр Качкаев / Лента.ру

В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-26, на его борту могли находиться 23 человека, в том числе как минимум три россиянина. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в ДРК Алексея Сентебова.

Российский дипломат уточнил, что точное количество человек, находившихся в самолете, уточняется.

"В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, место крушения самолета, а также имена и судьба пилотов уточняются", - сказал Сентебов.

По его словам, есть предположение о падении самолета в реку. 

"Все три члена экипажа - граждане России, который работают в компании Bon Air", - отметил собседник издания.

Ранее в США разбился легкомоторный самолет Cessna 560.

В России при учениях разбился самолет

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Конго, россияне, ДР Конго, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    21.12.2018, 18:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
жаль, что по неподтверждённым. Но мы никуда не спешим.
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