Россия выслала шведского дипломата

В МИД Швеции назвали действия России ответом на отказ в аккредитации двум дипломатам из РФ.

Россия предписала дипломату из Швеции покинуть пределы РФ. "Министерство иностранных дел Швеции отказало в дипломатических визах двум российским представителям. Россия в ответ попросила покинуть РФ дипломата из шведского посольства в Москве", - сообщил представитель МИД Швеции Вильхельм Рундквист в интервью агентству dpa в пятницу, 21 декабря.

Рундквист сказал, что Швеция сожалеет о решении России. При этом он отказался уточнить, когда данное решение было принято, и вернулся ли уже шведский дипломат на родину. Представитель МИД Швеции также отказался назвать имя высланного сотрудника дипмиссии и объяснить, по какой причине россиянам было отказано в дипломатической аккредитации.

Выходящая в Стокгольме газета Expressen сообщила со ссылкой на неназванные источники, что российские дипломаты, которым Швеция отказала в аккредитации, ранее работали в российской разведке.

Издание также отметило, что высланный из России шведский дипломат является культурным атташе при посольстве Швеции в Москве.

В Украину не пустили российского дипломата

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ пообещали зеркально отреагировать на высылку российского дипломата из Словакии.

сия предписала дипломату из Швеции покинуть пределы РФ. "Министерство иностранных дел Швеции отказало в дипломатических визах двум российским представителям. Россия в ответ попросила покинуть РФ дипломата из шведского посольства в Москве", - сообщил представитель МИД Швеции Вильхельм Рундквист в интервью агентству dpa в пятницу, 21 декабря.

Рундквист сказал, что Швеция сожалеет о решении России. При этом он отказался уточнить, когда данное решение было принято, и вернулся ли уже шведский дипломат на родину. Представитель МИД Швеции также отказался назвать имя высланного сотрудника дипмиссии и объяснить, по какой причине россиянам было отказано в дипломатической аккредитации.

Выходящая в Стокгольме газета Expressen сообщила со ссылкой на неназванные источники, что российские дипломаты, которым Швеция отказала в аккредитации, ранее работали в российской разведке.

Издание также отметило, что высланный из России шведский дипломат является культурным атташе при посольстве Швеции в Москве.

В Украину не пустили российского дипломата

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ пообещали зеркально отреагировать на высылку российского дипломата из Словакии.

Источник: Русская служба DW

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