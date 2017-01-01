Гибель россиянина в колонии: в РФ заявили об убийстве

Российское внешнеполитическое ведомство заявило об уликах, свидетельствующих об убийстве Валерия Иванова.

У погибшего в Дрогобычской исправительной колонии №40 россиянина Валерия Иванова обнаружены серьезные травмы, которые дают основания говорить об умышленном убийстве. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что российские дипломаты посетили исправительную колонию во Львовской области, где содержался Иванов, и пообщались с начальником учреждения. Он заявил, что россиянин якобы скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки.

"Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений", - подчеркнули в МИД. В ведомстве отметили, что у мужчины была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом четырех ребер.

В настоящее время по данному факту проводится досудебная проверка.

Ранее стало известно, что во Львове более недели не забирают для отправки на родину тело осужденного за терроризм россиянина Валерия Иванова, который умер в Дрогобычской исправительной колонии №40. Мужчина скончался в колонии после падения с лестницы.

Также сообщалось, что Иванов воевал против Украины на стороне "ЛНР", за что был осужден и отбывал наказание во Львовской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet