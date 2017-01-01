Трамп пригрозил демократам "шатдауном"

Как сообщалось, палата представителей США одобрила выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь законопроект направлен в сенат, большинство в котором уже заявило о том, что проголосует против.

Законодатели торопятся принять бюджет, поскольку к пятнице рассчитывают разъехаться в свои штаты на рождественские каникулы. Если бы федеральные органы власти закрылись перед праздником, Конгрессу было бы проблематично собраться для принятия бюджета до начала января.