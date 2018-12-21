В Литве в ДТП с грузовиком НАТО погибли две девушки

Две девушки, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. При этом солдаты НАТО не пострадали.

В результате ДТП две находившиеся в легковом автомобиле девушки погибли Depositphotos

В Литве в Вильнюсском районе военный грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем, что привело к гибели двух человек. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает Sputnik Литва.

По данным пресс-службы литовской армии, инцидент произошел в 11:00 на 35 километре дороги Пикялишкис - Майшягала, возле села Мялкис. В частности, грузовик MAN столкнулся с машиной Volvo S60.

По предварительным данным, две девушки, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. При этом солдаты НАТО не пострадали.

На данный момент полиция Вильнюса расследует обстоятельства аварии.

Ранее во Львове полиция с преследованием задержала водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Также сообщалось, что на автодороге Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием более 10 транспортных средств.

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