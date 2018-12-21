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В Литве в ДТП с грузовиком НАТО погибли две девушки

Комментариев: 1
Две девушки, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. При этом солдаты НАТО не пострадали.
В результате ДТП две находившиеся в легковом автомобиле девушки погибли
В результате ДТП две находившиеся в легковом автомобиле девушки погибли
Depositphotos

В Литве в Вильнюсском районе военный грузовик с солдатами НАТО столкнулся с легковым автомобилем, что привело к гибели двух человек. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает Sputnik Литва.

По данным пресс-службы литовской армии, инцидент произошел в 11:00 на 35 километре дороги Пикялишкис - Майшягала, возле села Мялкис. В частности, грузовик MAN столкнулся с машиной Volvo S60.

По предварительным данным, две девушки, находившиеся в легковом автомобиле, погибли. При этом солдаты НАТО не пострадали.

На данный момент полиция Вильнюса расследует обстоятельства аварии.

Ранее во Львове полиция с преследованием задержала водителя, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Также сообщалось, что на автодороге Киев-Одесса произошло масштабное ДТП с участием более 10 транспортных средств.

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Теги: НАТО, ДТП, Литва, авария, девушки, жертвы, грузовик, гибель, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Rangol    21.12.2018, 19:11
Оценка:  0
Rangol
НАТО это смерть, Литва теперь вечно будет кормить этих оккупантов и ещё расплачиваться за это жизнями своих граждан
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