В ООН не приняли резолюцию России по ракетам

Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский перед голосованием объяснял, что Москва вносит документ, чтобы "дать возможность Генеральной ассамблее ООН высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения и продолжения выполнения ими взятых на себя обязательств в полном объеме".

В свою очередь, представитель США заявил, что проголосует против резолюции, "потому что это неискренне со стороны России" заявлять о необходимости сохранять ДРСМД, "который она сама нарушает".

Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

Напомним, 21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.