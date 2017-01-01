Парламент Франции одобрил уступки Макрона "желтым жилетам"

Национальное собрание Франции по итогам 13-часовых дебатов согласилось с финансовыми мерами, принятыми в ответ на массовые протесты "желтых жилетов".

В результате массовых протестов во Франции пострадали 1048 полицейских и 1843 протестующих

Национальное собрание Франции одобрило предложения президента страны Эмманюэля Макрона участникам массовых протестов в стране. После продолжавшихся более 13 часов дебатов в ночь на пятницу, 21 декабря, пакет реформ поддержали 153 депутата, 9 проголосовали против, еще 58 воздержались.

После утверждения в Национальном собрании, в котором доминирует партия Макрона "Республика на марше", законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат, где большинством обладают консерваторы. Верхняя палата уже дала понять, что согласна с антикризисными мерами.

Выступая 10 декабря с обращением к нации, Макрон заявил, что берет на себя часть ответственности за нынешний кризис. Он пообещал повысить минимальную заработную плату на 100 евро в месяц.

Кроме того, Макрон заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов "желтых жилетов", начавшихся во Франции в середине ноября, пострадали 2891 человек.

Источник: Русская служба DW

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