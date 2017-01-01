При авиакатастрофе в Конго погибли трое россиян

В результате катастрофы экипаж погиб. Предварительной причиной аварии могло стать плохое техническое состояние самолета.

Трое российских граждан погибли при крушении Ан-26 местной авиакомпании в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник в пятницу, 21 декабря.

"В Конго разбился грузовой самолет украинского производства Ан-26 местной авиакомпании, им управлял экипаж в составе трех граждан РФ, получивших образование в российских летных училищах, однако не являющихся сотрудниками ни одной из российских компаний", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам. Самолет также находился под юрисдикцией Конго.

"К сожалению, в результате катастрофы экипаж погиб. Предварительной причиной аварии могло стать плохое техническое состояние самолета. Предварительно, он не проходил техобслуживание в должном объеме в установленные сроки", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что Ан-26, зафрахтованный местной избирательной комиссией, разбился близ аэропорта Киншасы, столицы Демократической республики Конго. Катастрофа произошла в гористой местности, в районе происшествия шел дождь, отмечает портал.

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