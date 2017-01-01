Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Португалии произошли потасовки "желтых жилетов" с полицией

Комментариев: 0
Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы наследовали движение "желтых жилетов" во Франции.
Протесты "желтых жилетов" в Португалии
Протесты "желтых жилетов" в Португалии
RTP

Около 100 протестующих столкнулись с полицией на центральной площади Лиссабона. Инцидент прошел потасовкой и закончился без пострадавших, сообщает Reuters.

Правительство задействовало к охране правопорядка около 20 000 полицейских.

К протестам призвали накануне несколько различных групп в соцсетях. Одна из них, "Движение желтых жилетов Португалии" выпустила накануне манифест с требованием снижения налогов на электричество, сокращение НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмены налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.

Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы наследовали движение "желтых жилетов" во Франции.

Напомним, в ряде городов Португалии в пятницу, 21 декабря, прошли протесты так называемых "желтых жилетов", в северном городе Брага некоторые дороги были заблокированы в начале дня.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, полиция, Португалия, потасовка, акции протеста, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь