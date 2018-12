Авианосная группа США вошла в Персидский залив

Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи американских военных судов и запустили дрон для слежения.

Авианосец John C. Stennis вошел в Персидский залив facebook.com/stennis74

Группа кораблей ВМС США во главе с авианосцем John C. Stennis, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщило агентство The Associated Press.

Отмечается, что это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.

Прибытие военного корабля John C. Stennis, как подчеркивает агентство, происходило на фоне неоднократных заявлений иранских властей о возможном перекрытии Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти.

За прохождением американской авианосной группы следили около 30 кораблей Корпуса стражей исламской революции. Указано, что иранские корабли произвели пуск ракет вблизи группы кораблей ВМС США, а также запустили дрон для слежения.

В состав авианосной группы США, помимо John C. Stennis входят также ракетный крейсер Mobile Bay, два ракетных эсминца и ударная атомная подводная лодка.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Позже он возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

