Разведка США заявила о вмешательстве в выборы-2018

Россия, Китай и Иран проводили операции и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов, подчеркнул глава американской разведки.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоялись в ноябре 2018 года. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщила газета The Hill.

"Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов", - отметил Коутс.

При этом, по его словам, подобные попытки "не повлияли на работу избирательной системы и не препятствовали проведению голосования, не привели к тому, что результаты подсчета голосов были изменены, и не препятствовали подсчету голосов".

Отчет директора нацразведки США в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве юстиции и министерстве внутренней безопасности США.

Отмечается, что если выводы, сделанные в документе, подтвердятся, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону О противодействии противникам Америки через санкции.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

Как сообщал Корреспондент.net, в США ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.

Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса.

Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.

В сентябре президент США подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и Госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства.

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