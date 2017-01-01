Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разведка США заявила о вмешательстве в выборы-2018

Комментариев: 0
Россия, Китай и Иран проводили операции и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов, подчеркнул глава американской разведки.
Директор национальной разведки США Дэн Коутс
Директор национальной разведки США Дэн Коутс

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоялись в ноябре 2018 года. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщила газета The Hill.

"Россия и другие страны, включая Китай и Иран, проводили операции по оказанию влияния и пропагандистские кампании, направленные против Соединенных Штатов для продвижения собственных стратегических интересов", - отметил Коутс.

При этом, по его словам, подобные попытки "не повлияли на работу избирательной системы и не препятствовали проведению голосования, не привели к тому, что результаты подсчета голосов были изменены, и не препятствовали подсчету голосов".

Отчет директора нацразведки США в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве юстиции и министерстве внутренней безопасности США.

Отмечается, что если выводы, сделанные в документе, подтвердятся, это спровоцирует автоматическое введение санкций против России, Китая и Ирана по закону О противодействии противникам Америки через санкции.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

Как сообщал Корреспондент.netв США ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.

Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса.

Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.

В сентябре президент США подписал указ, который предусматривает автоматическое введение ряда санкций, если профильные ведомства, такие как разведка и Госдеп, смогут представить достаточные доказательства, подтверждающие факт вмешательства. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Иран, Выборы, Китай, выборы в США, разведка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь