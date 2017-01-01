Трамп одобрил дизайн стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп одобрил один из вариантов конструкции стального барьера, который может появиться на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в Twitter.
"Дизайн нашего стального барьера абсолютно эффективный и в то же время красивый", - отметил Трамп.
A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.
Напомним, в пятницу, 21 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила временный бюджет, предусматривающий выделение 5,7 миллиарда долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Далее законопроект должен утвердить Сенат.
Ранее Трамп заверил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По его мнению, она поможет решить проблему нелегальной миграции из Мексики.
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