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Трамп одобрил дизайн стены на границе с Мексикой

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Американский лидер назвал проект конструкции стального барьера абсолютно эффективным и красивым.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп одобрил один из вариантов конструкции стального барьера, который может появиться на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Дизайн нашего стального барьера абсолютно эффективный и в то же время красивый", - отметил Трамп.

Напомним, в пятницу, 21 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила временный бюджет, предусматривающий выделение 5,7 миллиарда долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Далее законопроект должен утвердить Сенат.

Ранее Трамп заверил, что стена на границе с Мексикой будет красивой и "художественно оформленной". По его мнению, она поможет решить проблему нелегальной миграции из Мексики.

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Теги: Мексика, фото, стена, дизайн, забор, Трамп, мигранты, Дональд Трамп, эскиз
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Источник: korrespondent.net

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