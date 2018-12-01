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США выделят помощь Украине из-за ситуации на Азове

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Вашингтон, при условии одобрения Конгрессом, предоставит украинским ВМС десять миллионов долларов.
Госдеп анонсировал выделение дополнительной помощи Украине
Госдеп анонсировал выделение дополнительной помощи Украине
AP (архівне фото)

США выделят Украине десять миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Роберта Палладино.

Отмечается, что средства предназначаются "для дальнейшего наращивания военно-морского потенциала Украины".

"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", - отметил дипломат.

Вашингтон также призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и арестованных моряков, "держать Керченский пролив и Азовское море открытым для транзита в украинские порты и из них, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды".

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В России обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". 

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.

Действия РФ осудило НАТО, а также ряд европейских стран. 

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Теги: конфликт, США, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, госдепартамент США, Госдеп, Финансовая помощь, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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