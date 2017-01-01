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В Венгрии продолжились протесты

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В Будапеште прошла очередная акция против "закона о рабстве". Ожидается, что в январе 2019 года демонстрации возобновятся.
В Будапеште продолжают протестовать
В Будапеште продолжают протестовать
Cмотрите фотогалерею В Венгрии продолжились протесты

В Будапеште вечером в пятницу, 21 декабря, продолжились протесты против изменений трудового законодательства, предполагающих резкое повышение сверхурочных часов работы.

Тысячи человек вышли на улицу венгерской столицы, чтобы выразить несогласие с действиями правительства.

Нынешняя демонстрация, вероятно, стала последней перед рождественскими каникулами. 

В то же время оппозиция в Венгрии надеется, что после Нового года акции протеста возобновятся. Оппозиционеры допускают в будущем проведение митингов, направленных также против компаний, связанных с правящей партией страны ФИДЕС - Венгерский гражданский союз, и против крупных концернов, которым выгоден новый трудовой кодекс.

Протесты в Венгрии начались сразу после принятия 12 декабря нового закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год.

Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Виктора Орбана, в том числе ограничительным законом о вузах, из-за которого из страны был вынужден уйти либеральный Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), основанный и финансируемый американским миллиардером венгерского происхождения Джорджем Соросом.

В Университете Сороса заявили, что власти Венгрии выдавили их из страны

Источник: Русская служба DW

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Теги: Венгрия, протесты, фото, акции, закон, Трудовой кодекс, акции протеста, трудовое право
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Источник: korrespondent.net

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