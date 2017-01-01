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Полиция задержала двух человек из-за запуска дронов в аэропорту Лондона

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Британские правоохранители расследуют незаконное использование беспилотников, которые нарушили движение самолетов.
Аэропорт Гатвик работал с перебоями два дня
Аэропорт Гатвик работал с перебоями два дня

Полиция Сассекса задержала двух человек в связи с запуском беспилотников в районе аэропорта Гатвик. Об этом сообщила пресс-служба полицейского подразделения.

"В рамках нашего продолжающегося расследования криминального использования дронов, которое значительно нарушило движение самолетов в аэропорт и из него, полиция Сассекса произвела два ареста вскоре вечером в пятницу 21 декабря", - говорится в заявлении.

Ранее администрация лондонского аэропорта прекратила отправку и прием авиарейсов после поступления информации о появлении в районе аэропорта беспилотника.

Также на этой неделе Гатвик закрывался из-за появления двух беспилотников. Сбой работы аэропорта затронул планы более 120 тысяч пассажиров.

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Теги: Британия, Лондон, аэропорт, полиция, Великобритания, беспилотник, дрон
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Источник: korrespondent.net

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