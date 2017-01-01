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В Канаде самолет выкатился за пределы взлетной полосы

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В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров и членов экипажа доставили в аэропорт и перенаправили на другие рейсы.
В Канаде самолет не смог взлететь из-за плохой погоды
В Канаде самолет не смог взлететь из-за плохой погоды
twitter.com/markirvin64

В аэропорту канадского города Саскатун утром  21 декабря пассажирский самолет авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что на борту лайнера находились 74 пассажира и четыре члена экипажа. Все они покинули самолет по трапу и были доставлены в здание аэропорта.

В результате инцидента никто не пострадал. Причиной ситуации назвали плохие погодные условия - сильный ветер и гололед.

Напомним, 9 декабря в аэропорту Борисполь жестко сел самолет Белавиа. Во время выруливания он выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы.

У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке

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Теги: самолет, Канада, фото, аэропорт, авария
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Источник: korrespondent.net

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