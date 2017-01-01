В Канаде самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В аэропорту канадского города Саскатун утром 21 декабря пассажирский самолет авиакомпании Delta выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает CBC.
Отмечается, что на борту лайнера находились 74 пассажира и четыре члена экипажа. Все они покинули самолет по трапу и были доставлены в здание аэропорта.
В результате инцидента никто не пострадал. Причиной ситуации назвали плохие погодные условия - сильный ветер и гололед.
This is a first for me. @delta brought us Tim Hortons at least! pic.twitter.com/xN2xvv7Tp9— Mark Irvin (@markirvin64) 21 декабря 2018 г.
Напомним, 9 декабря в аэропорту Борисполь жестко сел самолет Белавиа. Во время выруливания он выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы.
У лайнера со 127 пассажирами на борту отпало шасси при посадке
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