В США мужчина залез на главную ель страны перед Белым домом
Полиция уговорила неизвестного спуститься с дерева самостоятельно. В результате инцидента были повреждены некоторые огни.
Неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на заявление полиции.
Правоохранители отметили, что мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Они вынуждены былы уговаривать его спуститься.
Когда нарушитель слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.
В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели. Полиция перекрыла территорию до конца вечера.
Ранее сообщалось, что елка на Софийской площади в Киеве возглавила рейтинг лучших рождественских деревьев Европы.
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