В США мужчина залез на главную ель страны перед Белым домом

Полиция уговорила неизвестного спуститься с дерева самостоятельно. В результате инцидента были повреждены некоторые огни.

Неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители отметили, что мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Они вынуждены былы уговаривать его спуститься.

Когда нарушитель слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.

В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели. Полиция перекрыла территорию до конца вечера.

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