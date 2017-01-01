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В США мужчина залез на главную ель страны перед Белым домом

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Полиция уговорила неизвестного спуститься с дерева самостоятельно. В результате инцидента были повреждены некоторые огни.
Главная рождественская ель США
Главная рождественская ель США
 
Неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на заявление полиции.
 
Правоохранители отметили, что мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Они вынуждены былы уговаривать его спуститься.
 
Когда нарушитель слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.
 
В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели. Полиция перекрыла территорию до конца вечера.
 
 
Ранее сообщалось, что елка на Софийской площади в Киеве возглавила рейтинг лучших рождественских деревьев Европы.

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Теги: США, Рождество, елка, Вашингтон
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Источник: korrespondent.net

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