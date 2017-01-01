Ford отзывает миллион авто

Причиной стала проблема с в двигателем. Уже известно о трех случаях возгорания машин из-за этой неисправности.

Автомобильный концерн Ford Motor заъявил об отзыве почти 900 тысяч автомобилей на территории Северной Америки из-за неисправности в двигателях. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает CBS News.

Так, в компании заявили об отзыве пикапов F-150, которые были выпущены в период с 2015 по 2018 годы, и Super Duty, выпущенных с 2017 по 2018 годы.

Причиной отзыва называется проблема с кабелем нагревателя блока цилиндров двигателей. Пока известно о трех случаях возгорания машин из-за этой неисправности.

В Ford уточнили, что более 410 тыс. автомобилей будут отозваны в Соединенных Штатах и более 460 тыс. в Канаде.

Ранее Ford показал вседорожные хэтчбек и универсал Focus. Автомобили предназначены для европейского рынка.

Как сообщалось, Volkswagen намерен создать альянс с Ford.

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