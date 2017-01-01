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Экс-президента Аргентины будут судить за взятки

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Суд уже арестовал активы Кристины Киршнер в 38 миллионов долларов. Однако, сама она имеет неприкосновенность.
Кристину Киршнер будут судить за миллионные взятки
Кристину Киршнер будут судить за миллионные взятки
marieclaire.ru

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер предстанет перед Федеральным судом страны по обвинению во взятках на сумму в десятки миллионов долларов США. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает AFP со ссылкой на данные суда.

"Бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер, которую обвиняют в получении взяток на сумму в десятки миллионов долларов США во время ее правления, будут судить в федеральном суде (страны – ред.)", - говорится в сообщении.

Суд также принял решение об аресте ее активов на сумму в 38 миллионов долларов США.

Отмечается, что Киршнер обвиняют в получении миллионных взяток от бизнесменов за контракты, связанные с масштабными государственными работами.

По словам прокурора Карлоса Сторнелли, речь идет о взятках общей сумме в 160 миллионов долларов США.

В то же время, в Аргентине бывшие президенты не могут быть заключены в тюрьму из-за их неприкосновенности. Даже если Киршнер признают виновной в совершении преступления, без полного снятия неприкосновенности ее нельзя будет посадить в тюрьму. Между тем, в августе этого года, аргентинский Сенат частично снял с нее неприкосновенность.

Как известно, Кристина Киршнер находилась на посту президента Аргентины с 2007 по 2015 год.

 

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Теги: коррупция, Аргентина, взятки
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Источник: korrespondent.net

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