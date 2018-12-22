От РПЦ отделяется часть православных России: Хотят томос как в Украине

В России казаки, находящиеся в жесткой оппозиции к РПЦ, создали собственную Казачью православную апостольскую церковь: теперь хотят Томос.

Мирян церковь не будет называть "рабами Божьими" - "казак никогда не был рабом никому" afonit.info

Объединение реестровых казачьих организаций России “Всекозачий общественный центр“ (ВОЦ) заявило о желании возродить независимую от РПЦ автокефальной Казачью православную апостольскую церковь (КПАЦ).

Об этом сообщает ресурс НГ Религии.

Томос об автокефалии казаки хотят получить по примеру Украины, то есть через Константинопольского патриарха Варфоломея.

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“Основное население Украины – этнические казаки. Первоиерархом Украинской автокефальной церкви был племянник Симона Петлюры –Мстислав Скрипник. Казачья церковь не вмешивается в украинские церковные дела. Процесс возрождения Казачьей церкви стартовал на территории Российской Федерации, где церковная ситуация является не симметричной украинской“, – отметил судья ВОЦ Кирилл Козубский.

ВОЦ находится в жесткой оппозиции к РПЦ и действующей российской власти.

“Мы поддерживаем Константинопольский патриархат в его решении разорвать общение с Москвой“, –подчеркнул казак.

Также он отметил, что преданный анафеме РПЦ гетман Иван Мазепа для Казачьей церкви является героем .

“Мазепа –борец за права казачьего народа, его личности необходимо дать объективную оценку, – отметил Козубский.

Он рассказал, что у казаков есть свои святые.

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“У нас есть свои казачьи святые. Это Исай Воронин – герой обороны Соловецкого монастыря, когда соловецкие иноки отдавали жизни за старую, дониконианскую веру. Это умерший на Соловках в 1803 году последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, узник режимов Екатерины II и Павла I. Имеются основания для канонизации гетмана Богдана Хмельницкого и патриарха Хорватской православной церкви Гермогена (Максимова). ВОЦ настаивает на реабилитации Григория Семенова, Герасима Вдовенко, Петра и Семена Красновых, Андрея Шкуро, Гельмута фон Паннвица и многих других казачьих героев, умученных большевиками. И здесь я, как судья ВОЦ, не стал бы делать акцент на словосочетании “сотрудничество с нацистами“. Ибо ВОЦ с не менее глубоким уважением относится к казакам, участвовавшим во Второй мировой войне в составе французского Иностранного легиона, вооруженных сил США, Бельгии, Польши, Австралии“, - заявил Козубский.

Добавим, что в случае получения автокефалии духовенство для КПАЦ будет избираться из членов местных организаций ВОЦ. Кроме того, мирян церковь не будет называть “рабами Божьими“, поскольку “казак никогда не был рабом никому“.

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В то же время клирики имеют право носить вместе с рясой казачьи папахи и фуражки. Разводы у священников осуждаются. Хранят в ВОЦ и традицию посвящения в епископы исключительно монахов, так первоиерарха выбирать будут из монахов.

Как сообщалось 9 декабря, патриарх Кирилл возмущен украинской автокефалией. Накануне Объединительного собора глава РПЦ обратился к Папе Римскому