Эбола в Конго: за пять месяцев умерли более 330 человек

Остается высокий риск распространения Эболы на соседние страны – Уганду, Руанду и Южный Судан.

В Демократической Республике Конго продолжает набирать силу эпидемия лихорадки Эбола. В среднем этой опасной болезнью заболевают более 100 человек в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ в субботу, 22 декабря.

По состоянию на 20 декабря – по прошествии почти пяти месяцев после начала эпидемии – в провинциях Северное Киву и Итури зарегистрировано 560 случаев лихорадки Эбола: 336 человек умерли, 193 выздоровели, остальные находятся на излечении. Медики проводят расследование по 87 "подозрительным" случаям.

Отмечается, что борьба с Эболой в этой стране остается "сложной проблемой". Вместе с тем налицо "значительный прогресс". В частности, в городе Бени за последние недели было достигнуто общее снижение заболеваемости. Ранее подобное позитивное развитие ситуации было отмечено в Мангине.

Риск распространения Эболы на другие провинции в ДРК, а также на соседние страны – Уганду, Руанду и Южный Судан – расценивается в ВОЗ как "очень высокий". В то же время угроза распространения Эболы в глобальном масштабе по-прежнему "низкая.

Напомним, нынешняя вспышка Эболы в Демократической Республике Конго – уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву сообщили о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет о вирусе Эбола.

В августе стало известно, что вспышка болезни вызвана так называемым заирским штаммом вируса, который считается особо опасным. В ходе прежних эпидемий отмечалась летальность от 25% до 90%.

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