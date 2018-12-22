Семья погибшего после тюрьмы КНДР американца требует от страны миллиард

Cумма затребованной от Северной Кореи компенсации составляет около 2,5% ВВП страны за 2015 год.

Родители американского студента Отто Вомбиера, который погиб вскоре после освобождения из тюрьмы в КНДР обратились в суд с требованием взыскать с властей страны один млрд долларов. Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщил телеканал NBC News.

Семья Вомбиера подала иск в суд в округе Колумбия в апреле 2019 года, утверждая, что КНДР незаконно содержала под стражей студента, что привело к его смерти. Отмечается, что на тот момент в иске не упоминалась компенсация. Впоследствии истцы внесли изменения в документ, указав требование о взыскании с КНДР 1,05 млрд долларов и $46 млн за пережитые страдания.

NBC указывает, что общая сумма компенсации составляет около 2,5% ВВП КНДР за 2015 год. Как указали родные погибшего, их целью в том числе является "изменить незаконное поведение" Пхеньяна в будущем.

Отто Вомбиер приехал в КНДР в качестве туриста. Он был арестован за попытку сорвать со стены политический плакат в гостинице. На суде он признал свою вину и был приговорен к 15 годам лишения свободы за "попытку подорвать единство корейского народа". При участии госдепартамента 13 июня его освободили и отправили домой. 19 июня он скончался.

22-летний студент находился в коме на протяжении года. Северокорейские врачи утверждали, что ее причиной стал ботулизм и снотворное. Американские медики после обследования студента заявили, что он перенес тяжелую черепно-мозговую травму.

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