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МИД РФ отреагировал на обвинения о вмешательстве в выборы США

Комментариев: 2
Обвинения разведки США выставляют на посмешище американский народ, считают во внешнеполитическом ведомстве России.
Мария Захарова отреагировала на обвинения разведки США
Мария Захарова отреагировала на обвинения разведки США
Газета.ру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 22 декабря, заявила, что те, кто утверждают о вмешательстве России, а также Ирана и Китая в выборы в США в 2018 году, выставляют американский народ посмешищем. Об этом она написала на своей странице в Fаcebook.

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как кроме презрения и брезгливости это поведение властелинов мира ничего не вызывает", - написала Захарова.

Таким образом она ответила на заявление директора национальной разведки США Дэниела Коутса о том, что Россия, Китай и Иран вмешивались в выборы в США в 2018 году.

Напомним, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Выборы, МИД РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Ruspidor    22.12.2018, 10:46
Оценка:  +2
Ruspidor
А мид рф не выставляет своих граждан на посмешище подсовывая к микрофону ишачку?
fkrfyfan    22.12.2018, 11:07
Оценка:  0
fkrfyfan
А взять по"стилку геращенко в политику не позор для народа на украине?
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