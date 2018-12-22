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Трамп задумался о новом увольнении топ-чиновника - СМИ

Комментариев: 2
Глава Белого дома недоволен политикой главы Федеральной резервной системы, который четыре раза за год повысил учетную ставку.
Трамп хочет уволить главу Федрезерва США
Трамп хочет уволить главу Федрезерва США

Президент США Дональд Трамп подумывает отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

По его данным, глава Белого дома недоволен решением ФРС в четвертый раз в этом году повысить базовую процентную ставку и сохранить темпы сокращения вложений в облигации и другие ценные бумаги, которые на данный момент оцениваются в $4,1 трлн.

По словам двух источников, Трамп возвращался к этому вопросу несколько раз за последние дни. При этом, как отмечает агентство, ряд советников президента предупредили его, что отставка Пауэлла будет "катастрофическим шагом".

Напомним, в среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25 - 2,5%.

Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой учетной ставки. В одном из своих интервью президент заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что министр обороны США уйдет в отставку. Джеймс Мэттис покинет пост в конце февраля 2019 года.

 

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Теги: США, отставка, Трамп, ФРС, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    22.12.2018, 12:14
Оценка:  0
Peyot
Трамп наверное не в курсе что ФРС - не гос структура и клала она болт на его личное мнение даже если он президент сша, если не верит может поинтересоваться у Кенедти тот как никто другой на себе это прочувствовал!
Peyot    22.12.2018, 12:15
Оценка:  0
Peyot
когда захотел отсранить ФРС от печатного станка и отдать станок в гос. собственность!
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