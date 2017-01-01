Трамп хочет строить стену и все. "Шатдаун" в США

В Соединенных Штатах Америки частично заблокирована работа всех федеральных учреждений, поскольку не удалось достичь компромисса по финансированию федерального правительства.

“Шатдаун” – это частичное закрытие правительственных учреждений, когда Конгресс США не может согласовать бюджет страны.

Во время президентства Дональда Трампа эта история совсем не новая. Только в 2018 году правительство США дважды прекращали финансировать.

На этот раз “камнем преткновения” стало выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний Трампа, поэтому оно так важно для главы государства. Но демократы в Конгрессе не собираются финансировать предвыборные обещания Трампа.

Поиски компромисса продолжаются.

Вопрос стены

Трамп заявлял, что не подпишет бюджет, в котором не будет денег на стену, и будет горд пойти на блокировку работы правительства из-за этого вопроса.

Президент требует выделить 5 миллиардов долларов на финансирование стены, а демократы категорически отвергают это предложение.

Вице-президент Майк Пенс и другие представители Белого дома присутствовали в Конгрессе, пытаясь достичь компромисса.

И компромисс был найден – Депутаты предложили временное решение: принять закон о финансировании именно бюрократии, чтобы не оставлять миллионы людей без работы и денег перед праздниками. Трамп сначала согласился. Но после критиков со стороны политологов-консерваторов, которые обвинили президента в неспособности стоять на своем, Трамп заявил, что сделки не будет.

Сенаторы планируют вернуться к обсуждению проекта бюджета в субботу, 22 декабря.

Но перспектив мало, бeз гoлocoв дeмoкpaтoв, зaкoнoпpoeкт нeвoзмoжнo пpинять, a пoдaвляющee бoльшинcтвo ee пpeдcтaвитeлeй выcтупaют пpoтив финaнcиpoвaния пoгpaничнoй cтeны.

“Bce пpeкpacнo пoнимaют, чтo этa вepcия бюджeтa нe будeт oдoбpeнa Ceнaтoм”, – пpoкoммeнтиpoвaл cитуaцию Чaк Шумep, лидep дeмoкpaтичecкoгo мeньшинcтвa.

"Мы ничего не можем с этим поделать", - отметил Трамп, возложив ответственность за происходящее на демократов. "Нам нужны голоса демократов. Называйте это "шатдауном" от демократов, называйте как хотите”.

Трамп призвал законодателей работать вместе над проблемой и выразил надежду на то, что сложившаяся ситуация долго не продлится.

Кто пострадает

"Шатдаун" коснется 9 департаментов правительства и десятков учереждений, включая Госдеп, минюст, департаменты внутренней безопасности, транспорта, внутренних дел.

Также под ударом агентство NASA и службы национальных парков. Зарплату перестанут получать около 800 тысяч сотрудников, из них 380 тысяч перестанут выходить на работу, а остальные будут работать бесплатно.

"Большинство услуг будет оказываться, но национальные парки могут быть закрыты, проверки безопасности (например, для опасных отходов и питьевой воды) могут быть остановлены, и IRS может быть не в состоянии обрабатывать налоги и возмещения", - пояснил старший вице-президент и старший политический директор Комитета по ответственному федеральному бюджету Марк Голдвейн.

Во время приостановки работы правительства в 2013 году было задержано возмещение Налоговой службой возмещения налогоплательщикам на сумму 2,2 миллиарда долларов.



При этом эксперты отмечают, что в случае если приостановка продлится всего несколько дней, ощутимого эффекта не будет. Но если процесс затянется - это ударит по многим. В случае если задержка продлится более 10 дней, у правительственных подрядчиков начнутся сложности с неоплаченными счетами, а затем могут начаться увольнения сотрудников.

Однако, по данным Комитета по ответственному федеральному бюджету, с начала 1980-х годов произошли три "настоящих" остановки работы правительства, при которых государственные операции прекращались более чем на 3 дня: один случился в 2013 году, а два произошли зимой 1995-96 годов.

Зачем нужна стена?

Трамп уверен, что стена на границе с Мексикой поможет решить проблему с наркотиками и преступностью.

Доказывая свою правоту, Трамп ссылается на то, что в Израиле стена на границе с палестинскими территориями "успешна на 99,9%". По его словам, также эффективна будет и стена на границе с Мексикой.

Он также опубликовал картинку со стальным забором, сопроводив комментарием: "Дизайн нашего стального барьера-заграждения - абсолютно эффективный и в то же время красивый!".

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.