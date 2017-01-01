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В Дании уничтожили подлодку, где произошло убийство журналистки

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Самодельную субмарину, на которой убили журналистку в Дании, порезали на куски и уничтожили в месте, где она хранилась.
Петер Мадсен на фоне своей субмарины
Петер Мадсен на фоне своей субмарины
dw.de

В Дании полиция Копенгагена уничтожила самодельную подводную лодку, на которой убили шведскую журналистку Ким Валль в 2017 году. Об этом в субботу, 22 декабря, заявил представитель полиции города Брайан Беллинг, сообщает dpa.

"Ее (субмарины, на которой убили журналистку - ред.) больше нет. Она была порезана на куски и уничтожена в месте, где она хранилась", - рассказал Беллинг.

Фото: berlingske.dk

Указано, что уничтожение 18-метровой самодельной подводной лодки UC3 Nautilus было прописано в судебном приговоре изобретателю Петеру Мадсену, которого приговорили к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство шведской журналистки Ким Валль в 2017 году.

Напомним, в апреле 2018 года датский изобретатель Петер Мадсен был признан виновным в убийстве и расчленении 30-летней журналистки Ким Валль на сконструированной им подводной лодке в Копенгагенской гавани в 2017 году. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

26 сентября суд Копенгагена отклонил апелляционную жалобу Мадсена на решение суда первой инстанции.

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Теги: убийства, фото, Дания, Журналисты, убийство, Подводная лодка, Копенгаген, субмарина
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Источник: korrespondent.net

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