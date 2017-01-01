Что едят в мире на Рождество: топ-10 блюд

Алкогольный гоголь-моголь, фиолетовый рис и фаст-фуд из KFC: мир празднует Рождество не только с индейкой.

Традиционные блюда к Рождеству есть во многих странах, и некоторые из них очень необычны для украинцев. Подборка рождественский угощений к рождеству в 13 разных странах на Корреспондент.net.

Французский "день благодарения"

Из американских фильмов многие привыкли ассоциировать семейный ужин с огромной запеченной индейкой с американским праздником Дня благодарения. Но во Франции индейка является центральным блюдом на Рождественском столе. Птицу запекают, нафаршировав каштанами.

Ф ото: babushkinadacha

Также традиционными считаются фуагра и устрицы.

"Калорийная" Канада

Еще одна страна, где готовят индейку на Рождество. Но у канадцев также есть своя "изюминка". Обязательным компонентом праздничного стола вместе с запеченной птицей под клюквенным соусом – мясной пирог из свинины, картофеля и лука.

Фото: Roland Tanglao

Филиппинский фиолетовый десерт

На Филиппинах к рождеству готовят необычный по составу и цвету десерт. Он делается из риса и сладкого картофеля. Из-за этого овоща блюдо приобретает ярко фиолетовый цвет.

Фото: ROBERTO VERZO/cc

Блюдо готовят в стволе бамбука с добавлением масла, кокоса и сахара. Оно получается очень сладким.

Экзотическая Венесуэла

В Венесуэле на Рождество принято готовить сытное традиционное блюдо латиноамериканских народов – халлаку. В него входят три вида мяса: свинина, говядина и курица, а также морепродукты. Все это перемешивается с изюмом и оливками и запекается в лепешке из кукурузной муки.

Фото: ipictx.pw

Экзотичности блюду придает подача – его заворачивают в листья банана.

"Традиционна" Швеция

В Швеции стремятся не ограничиваться одним "центральным" блюдом, но на столе практически всегда есть тефтели.

Фото: jekabpilsgalasnams.lv

Также любят подавать маринованную рыбу и холодное мясо. Не скупятся шведы на соусы, приправы и даже варенье.

Суп из Греции

Традиционный греческий суп называется авголемоно. Он готовиться из курицы в лимонно-яичном соусе и является главным рождественским блюдом.

Фото: pinterest

На Рождество его подают со свининой или телятиной и пахлавой на десерт.

"Алкогольный" Пуэрто-Рико

В Пуэрто-Рико одним из обязательных элементов праздника на Рождество является кокито. Это алкогольный гоголь-моголь, в состав которого кроме желтка яйца входят еще ром, кокосовое молоко, сгущенка, ваниль, корица и мускатный орех.

Фото: womanway

Сдоба в Германии

Многие немцы любят сладкие кексы. Именно кекс с изюмом является одним из главных блюд всех праздников, в том числе и рождества.

Фото: steemit.com

В немецком городе Дрезден даже устраивают тематический фестиваль.

Жаркое в Индии

Немногочисленные католики Индии также имеют традиционное блюдо к Рождеству. Это жаркое под названием Dukra Maas – блюдо из тушеной острой свинины. Оно подается с рисовыми лепешками на пару.

Фото: flickr.com

Кроме того, стол на Рождество принято украшать и необходимо угощать яствами родных и близких.

Фаст-фуд в Японии

Одним из самых необычных Рождественских ужинов устаревают в Японии. Там принято веселиться и развлекаться с друзьями и семьей.

Фото: EPA

Традиционным ужином в этот день считается поход в ресторан фаст-фуда KFC.

Сладкие гренки в Бразилии

Рождественским утром в Бразилии принято готовить сладкие гренки.

Фото: Francisco Antunes

Кусочки хлеба вымачивают в яйцах и молоке, затем зажаривают и посыпают сахаром и корицей.

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