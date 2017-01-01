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Во Франции задержали организатора протестов "желтых жилетов"

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Лидера движения "желтые жилеты", в частности, подозревают в ношении запрещенного оружия.
Протесты в Париже
Протесты в Париже

Во Франции полиция задержала одного из лидеров протестного движения "желтые жилеты" Эрика Друэ. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает Franceinfo.

Отмечается, что Друэ задержан по подозрениям в организации незаконной демонстрации на общественной дороге, ношении запрещенного оружия и участия в группе, созданной с целью насилия. Он помещен под стражу.

Как сообщалось, 22 декабря сотни сторонников движения "желтых жилетов" проводят манифестации в районе МонмартраПолиция задержала, по меньшей мере, 30 человек.

 

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Теги: Франция, протесты, протест, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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