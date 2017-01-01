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В Будапеште протестовали из-за трудовой реформы

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Жители Венгрии вышли на протест из-за реформы трудового законодательства, которую называют "законом о рабстве".
Протест в Будапеште
Протест в Будапеште

В Будапеште в пятницу, 21 декабря, около пяти тысяч человек вышли на протест из-за реформы трудового законодательства. Об этом сообщает АР.

Протестующие собрались возле здания парламента и отправились в офис президента страны Яноша Адера.

Отмечается, что ранее Адер подписал реформу трудового законодательства. Изменения предусматривают увеличение максимального количества сверхурочных часов работы на год с 250 до 400.

 

 

Ранее в Будапеште несколько тысяч людей вышли к парламенту Венгрии, высказывая свое несогласие с новым законодательством о труде и политикой правительства в целом. Протестующие бросали в полицейских дымовые шашки, бутылки и другие предметы. Также подобный протест прошел 9 декабря после принятых парламентом изменений в Трудовой кодекс.

 

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Теги: Венгрия, протесты, фото, протест, реформа, Будапешт, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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