Эквадор отклонил жалобу Ассанжа на условия содержания в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который с 2012 года живет на территории дипломатического представительства в Лондоне, жаловался на ограничения в пользовании интернетом и телефоном.

Апелляционный суд в эквадорской провинции Пичинча отклонил жалобу основателя проекта WikiLeaks, журналиста Джулиана Ассанжа на условия его содержания в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщил адвокат Ассанжа Карлос Поведа.

"Мы проиграли", - констатировал защитник. По его словам, суд счел жалобу необоснованной и не усмотрел никаких нарушений прав Ассанжа. Юрист добавил, что все возможности возбудить апелляционное производство по данному делу исчерпаны.

Основатель WikiLeaks обвинял Кито в нарушении его прав и свобод. В частности, австралиец Ассанж, позднее получивший гражданство Эквадора, недоволен наложенными на него ограничениями в общении с внешним миром: ему запретили пользоваться интернетом и телефоном.

Гостей репортера подвергают тщательной проверке - они должны предоставить доступ к своим страницам в социальных сетях и мобильным телефонам. Наконец, посольство запретило основателю WikiLeaks говорить на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, и заставляет Ассанжа тщательнее убирать за его котом, иначе животное могут забрать в приют.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил об имеющихся условиях для выхода Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывается с 2012 года.

Источник: Русская служба DW

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