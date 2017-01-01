Ушел в отставку спецпредставитель США по борьбе с ИГ

Вскоре после заявления Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии в отставку ушел американский спецпредставитель по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

В отставку по собственному желанию ушел Бретт Макгерк, специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом в субботу, 22 декабря, официально сообщил представитель Госдепартамента США.

Отставка Макгерка, которая официально состоится 31 декабря, последовала вскоре за неожиданным решением Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Накануне, 21 декабря, об уходе с должности министра обороны США объявил Джеймс Мэттис, который в своем пояснительном письме сообщил о глобальных разногласиях с американским президентом.

На минувшей неделе Макгерк заявил, что никто не объявлял борьбу с ИГ "завершенной". Через несколько дней после этого Трамп сообщил о "победе" над террористами.

В мае 2017 года Турция призвала США уволить Макгерка. В Анкаре заявили, что Макгерк, назначенный на свой пост еще экс-президентом США Бараком Обамой, оказывает поддержку запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и курдским Отрядам народной самообороны (YPG).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подумывает отправить в отставку председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Источник: Русская служба DW

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