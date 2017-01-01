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На взорвавшейся шахте в Чехии продолжается спасательная операция

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В настоящее время на шахте в Карвине работают 10 чешских и две польские спасательные команды.
От взрыва погибли 13 человек
От взрыва погибли 13 человек
irozhlas.cz

На шахте в чешском Карвине, где погибли 13 шахтеров, продолжается спасательная операция. Как сообщает Польское радио, спасатели продолжают попытки потушить огонь. Спасательная операция осложнена сложными условиями.

Председатель правления Центральной горно-спасательной станции Петр Бухвальд сообщил, что в настоящее время на шахте в Карвине работают 10 чешских и две польские спасательные команды.

"Спасательная операция не прекращается. В настоящее время она заключается в строительстве четырех укрепительных дамб. Этим, собственно, занимаются как чешские, так и польские спасатели", - сказал Бухвальд.

Ранее в Кривом Роге на шахте погиб горняк

 

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Теги: Шахтер, Чехия, взрыв, шахтеры, шахта
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Источник: korrespondent.net

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