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На протесты во Франции вышли до 40 тысяч человек

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В ходе демонстраций "желтых жилетов" полиция задержала 220 человек, 81 из них заключен под стражу.
 
Число протестующих, которые принимают участие в акциях "желтых жилетов" во Франции, превысило 38 тысяч. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на МВД.

По данным на 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени), в акциях принимали участие 38,6 тысячи человек.

При этом на улицы Парижа вышли две тысячи человек. Вечером в субботу на Елисейских полях происходили стычки протестующих с полицией. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы. 
 
Как сообщает радиостанция, французская полиция задержала 220 человек по всей стране, 81 человек заключен под стражу. Ранее сообщалось, что в Париже были задержаны более 140 человек.

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста шестую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих.

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Теги: Франция, протесты, видео, Париж, задержание, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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