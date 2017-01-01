На протесты во Франции вышли до 40 тысяч человек

В ходе демонстраций "желтых жилетов" полиция задержала 220 человек, 81 из них заключен под стражу.

Число протестующих, которые принимают участие в акциях "желтых жилетов" во Франции, превысило 38 тысяч. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на МВД. По данным на 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени), в акциях принимали участие 38,6 тысячи человек. По данным на 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени), в акциях принимали участие 38,6 тысячи человек.

При этом на улицы Парижа вышли две тысячи человек. Вечером в субботу на Елисейских полях происходили стычки протестующих с полицией. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и водометы. Как сообщает радиостанция, французская полиция задержала 220 человек по всей стране, 81 человек заключен под стражу. Ранее сообщалось, что в Париже были задержаны более 140 человек. Des gilets jaunes s'en prennent aux v'ehiculent des forces de l'ordre sur les Champs-Elys'ees. La tension monte sur place, suivez notre direct vid'eo https://t.co/rhysTAxece pic.twitter.com/IDK4pJBWgT — Yahoo Actualit'es (@YahooActuFR) 22 декабря 2018 г.

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста шестую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих.

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