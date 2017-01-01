На протесты во Франции вышли до 40 тысяч человек
По данным на 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени), в акциях принимали участие 38,6 тысячи человек.
Des gilets jaunes s'en prennent aux v'ehiculent des forces de l'ordre sur les Champs-Elys'ees. La tension monte sur place, suivez notre direct vid'eo https://t.co/rhysTAxece pic.twitter.com/IDK4pJBWgT— Yahoo Actualit'es (@YahooActuFR) 22 декабря 2018 г.
Les #GiletsJaunes descendent d'esormais les Champs-Elys'ees pic.twitter.com/NxatmHsibt— Yahoo Actualit'es (@YahooActuFR) 22 декабря 2018 г.
PARIS - charge des forces de l’ordre sur les Champs-'Elys'ees #acte6 #giletsjaunes #22decembre pic.twitter.com/BBRxlob7x2— Yahoo Actualit'es (@YahooActuFR) 22 декабря 2018 г.
Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста шестую субботу подряд. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении экономического и социального чрезвычайного положения в стране, а также выполнил некоторые требования протестующих.
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