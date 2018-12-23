На Индонезию обрушилось цунами

По информации ведомства, на 04.30 по местному времени (23.30 по киевскому времени) еще два человека числятся пропавшими без вести, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться.

Отмечается, что возможной причиной цунами мог стать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау. At least 20 killed, 165 wounded after #tsunami hits #Indonesia.The agency says the possible cause of the tsunami were undersea landslides after the Krakatoa volcano erupted. pic.twitter.com/fgwK3ceqbY — Sandeep Seth (@sandipseth) December 23, 2018 Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков.