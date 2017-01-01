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Цунами в Индонезии: число жертв возросло

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В результате стихийного бедствия погибли более 40 человек и почти 600 получили ранения.
 
Жертвами цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, стали 43 человека. Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
 
Отмечается, что пострадали 584 человека. В результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.
 
 
Ранее сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших. Еще два человека числятся пропавшими без вести. 
 
Напомним, возможной причиной цунами называют подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

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Теги: Индонезия, видео, стихия, жертвы, цунами, погибли
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Источник: korrespondent.net

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