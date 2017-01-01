Парламент Кубы одобрил проект новой конституции

Новый вариант основного закона страны будет вынесен на всенародный референдум в феврале 2019 года.

Заседание кубинского парламента (архивное фото)

Национальная ассамблея народной власти Кубы в субботу, 22 декабря, одобрила проект новой конституции страны. Об этом сообщает Национальная ассамблея народной власти Кубы в субботу, 22 декабря, одобрила проект новой конституции страны. Об этом сообщает Prensa Latina По данным агентства, новый вариант основного закона Кубы поддержали 583 депутата из 602. Остальные 19 на заседании отсутствовали. Напомним, новая конституция Кубы вводит пост президента , ограничивает срок его пребывания на посту двумя сроками по пять лет, а также признает право частной собственности. Также одним из основных принципов деятельности кубинского государства называется строительство социализма. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент