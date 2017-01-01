Цунами в Индонезии: число жертв превысило 60

На данный момент 20 человек числятся пропавшими без вести, почти 600 - пострадали, повреждены сотни домов.

Индонезия снова пострадала от цунами

В результате цунами в Индонезии по меньшей мере 62 человека погибли, 20 пропали без вести и 584 - пострадали. Об этом сообщил в воскресенье, 23 декабря, представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, пишет ТАСС.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet