В ООН приняли вторую за неделю резолюцию по Крыму

"При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию в третьем комитете, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое", - подчеркнул Кузьмин. Он указал, что из-за ухудшающейся экономической и политической ситуации Украина "перестала быть комфортной средой даже для украинцев, о чем свидетельствует стремительно сокращающаяся численность населения".

Дипломат также пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы самим убедиться, что "сегодня это место, где живут счастливые люди, добровольно выбравшие Россию своим домом, где строятся больницы, школы, мечети и соборы, миллиарды вложены в создание новых энергетических систем". Киев же, как обратил внимание зампостпреда, стал "лицемерно печься о крымчанах только когда Крым уплыл от них безвозвратно".

Как сообщает Укринформ, в принятой поименно упоминаются заключенные украинцы Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усеин Куку.

Отмечается, что резолюции ООН крайне редко содержат имена политзаключенных. Среди последних известных случаев в истории ООН - упоминание диссидентов Нельсона Манделы (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

"Генассамблея выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что с 2014 года власть РФ использует пытки для получения поддельных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова. ГА ООН также выражает глубокую обеспокоенность последующими задержаниями и арестами Россией украинских граждан, включая Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку", - говорится в документе.

Подчеркивается, что впервые резолюция ООН призывает соблюдать Правила Нельсона Манделы в отношении украинских заключенных в РФ и Крыму.

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла подготовленную Украиной резолюцию по Крыму, которая призывает Россию вывести вооруженные силы из полуострова и прекратить незаконную оккупацию украинской территории.

В ответ на резолюцию в Москве заявили, что против РФ идет "зашоренная кампания" и выразили сожаление, что не были приняты их поправки к резолюции.



