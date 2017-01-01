Почти 60 тысяч японцев пришли поздравить своего императора с юбилеем

Количество людей,захотевших поздравить императора, в этом году стало рекордным.

Рекордное число жителей Японии пришло в воскресенье к императорскому дворцу в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с 85-летием.

Об этом сообщило Управление делами императорского двора, передает УНН со ссылкой на местные издания Japan Today и Kyodo.

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Отмечается, что в этот раз к императорскому дворцу пришли свыше 57 тысяч человек, что почти на 10 тысяч больше, чем в 2017 году. Такое внимание со стороны местного населения к юбилею монарха объясняется тем, что этот день рождения станет последним для Акихито в статусе императора Японии — в апреле будущего года он отречется от престола в пользу своего старшего сына, кронпринца Нарухито.

Несмотря на небольшой дождь, который моросит в Токио, тысячи людей продолжают приходить к императорскому дворцу, чтобы поздравить монарха.

Также, император провел конференцию, на которой обратился к нации.

По традиции император трижды появился перед людьми на закрытом стеклом балконе одного из зданий вместе с императрицей Митико и другими членами семьи.

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“Я от всего сердца благодарен всем вам за то, что вы пришли так тепло поздравить меня... Я молюсь за ваше здоровье и ваше счастье”, — отметил в своем обращении к собравшимся Акихито, который выразил соболезнования всем жителям Японии, пострадавшим от многочисленных стихийных бедствий, обрушившихся на страну в этом году.

Император трижды вышел к народу вместе с императрицей Митико japantoday.com

Как сообщалось, мощное землетрясение произошло в Японии в ноябре.