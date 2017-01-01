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В Индонезии стремительно растет число жертв цунами

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Жертвами стихии стали не менее 168 человек, десятки числятся пропавшими без вести, сотни пострадали.
Число жертв цунами может увеличиться в разы
Число жертв цунами может увеличиться в разы

В Индонезии продолжает расти число погибших в результате цунами, произошедшего в ночь на воскресенье, 23 декабря. По последним данным, по меньшей мере 168 человек погибли, около 745 пострадали. Об этом сообщил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, сообщает портал Detik.

"По информации на 13:00 по местному времени (08:00 по Киеву), общее число погибших составило 168 человек", - сообщил чиновник. 

По данным издания, еще около 30 человек считаются пропавшими без вести.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков. 

На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали более двух тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.
 
 

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Теги: Извержения вулканов, Индонезия, стихия, цунами, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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