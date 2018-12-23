Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Цунами смыло музыкантов во время концерта

Комментариев: 0
Волна цунами обрушилась на сцену во время концерта поп-группы Seventeen. По данным СМИ, фронтмен группы пропал без вести.
Во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг волна цунами смыла группу музыкантов, сообщает TribunJakarta.com.
 
Инцидент произошел в ходе выступления поп-группы Seventeen.
 
На опубликованных кадрах видно, как вода разрушает находящуюся на берегу сцену, когда на ней выступают музыканты.
 
По данным издания, фронтмен группы Дилан Сахара пропал без вести.
 
Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
 
Жертвами стихии стали по меньшей мере 168 человек, десятки числятся пропавшими без вести, сотни пострадали. Разрушено большое количество домов и несколько отелей.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: концерт, Индонезия, видео, цунами, музыканты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь