Цунами смыло музыкантов во время концерта
Волна цунами обрушилась на сцену во время концерта поп-группы Seventeen. По данным СМИ, фронтмен группы пропал без вести.
Во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг волна цунами смыла группу музыкантов, сообщает TribunJakarta.com.
Инцидент произошел в ходе выступления поп-группы Seventeen.
На опубликованных кадрах видно, как вода разрушает находящуюся на берегу сцену, когда на ней выступают музыканты.
По данным издания, фронтмен группы Дилан Сахара пропал без вести.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.— kth (@HelianaBie) December 23, 2018
semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.#Banten #Anyer #Selatsunda #prayforanyer pic.twitter.com/pj7tP3gdLt
Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
Жертвами стихии стали по меньшей мере 168 человек, десятки числятся пропавшими без вести, сотни пострадали. Разрушено большое количество домов и несколько отелей.
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