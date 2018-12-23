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На Сахалине россияне протестовали против передачи Японии части островов

Комментариев: 9
Акция была организована КПРФ и прошла под красными флагами с серпом и молотом.
Сообщают, что в акции приняли участие около полутора тысяч человек
Сообщают, что в акции приняли участие около полутора тысяч человек
facebook.com/echomsk.ru

На  острове Сахалин принадлежащем Российской Федерации прошла акция против передачи Японии части Курильских островов. 

Об этом сообщил Эху Москвы первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

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По его словам, акция прошла организованно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. На митинг, по подсчетам организаторов, вышло около полутора тысяч человек.

Как сообщалось 16 ноября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены военные базы США. 

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Теги: Сахалин, Россия, острова, Япония
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Комментариев (9)
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СветБобра    23.12.2018, 13:50
Оценка:  0
СветБобра
Сахалін - ісконно японська земля. Лапті до нього не мають жодного відношення.
ВосставшийИзБана    23.12.2018, 13:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Против передачи части. Все передавать нужно. А то несправедливо.
weightless    23.12.2018, 13:18
Оценка:  +2
weightless
Никто из этих гоминидов не бывал в Японии, но протестуют)
Типа, "не читал, но осуждаю"
shurag    23.12.2018, 13:15
Оценка:  +3
shurag
всё профукали,шеф всё пропало, что продано и то профукано
Глод    23.12.2018, 13:11
Оценка:  +2
Глод
Да что же ты казенные земли разбазариваешь!
Глод    23.12.2018, 13:10
Оценка:  +5
Глод
Сами жители островов, наверное, не против. Против КПРФ.
Колишній-східняк    23.12.2018, 13:05
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А как совком пахнуло...
П    23.12.2018, 12:51
Оценка:  +6
П
Часть Сибири КНР отдали и ничего,тихо. И здесь - перетопчитесь.
Ruspidor    23.12.2018, 12:49
Оценка:  +6
Ruspidor
А что, на рассии до сих пор ГУЛАГ открыт?
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