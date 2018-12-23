На Сахалине россияне протестовали против передачи Японии части островов

Акция была организована КПРФ и прошла под красными флагами с серпом и молотом.

Сообщают, что в акции приняли участие около полутора тысяч человек facebook.com/echomsk.ru

На острове Сахалин принадлежащем Российской Федерации прошла акция против передачи Японии части Курильских островов.

Об этом сообщил Эху Москвы первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.

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По его словам, акция прошла организованно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. На митинг, по подсчетам организаторов, вышло около полутора тысяч человек.

Как сообщалось 16 ноября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены военные базы США.