На Сахалине россияне протестовали против передачи Японии части островов
Акция была организована КПРФ и прошла под красными флагами с серпом и молотом.
На острове Сахалин принадлежащем Российской Федерации прошла акция против передачи Японии части Курильских островов.
Об этом сообщил Эху Москвы первый секретарь регионального отделения КПРФ Павел Ашихмин.
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По его словам, акция прошла организованно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. На митинг, по подсчетам организаторов, вышло около полутора тысяч человек.
Как сообщалось 16 ноября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что в случае передачи японской стороне островов Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены военные базы США.
Типа, "не читал, но осуждаю"