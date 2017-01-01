Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек
По меньшей мере 222 человека погибли в Индонезии в результате цунами, которое произошло в ночь на воскресенье, 23 декабря. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило Agence France-Presse.
Ранее сообщалось о 168 жертвах, десятках пропавших без вести, и сотнях пострадавших.
Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков.
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