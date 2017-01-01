Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

Количество погибших в результате удара стихии в Зондском проливе продолжает увеличиваться.

По меньшей мере 222 человека погибли в Индонезии в результате цунами, которое произошло в ночь на воскресенье, 23 декабря. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило Agence France-Presse.

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