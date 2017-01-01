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Число жертв цунами в Индонезии превысило 220 человек

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Количество погибших в результате удара стихии в Зондском проливе продолжает увеличиваться.
Жертвами цунами в Индонезии стали сотни людей
Жертвами цунами в Индонезии стали сотни людей

По меньшей мере 222 человека погибли в Индонезии в результате цунами, которое произошло в ночь на воскресенье, 23 декабря. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило Agence France-Presse.

Ранее сообщалось о 168 жертвах, десятках пропавших без вести, и сотнях пострадавших.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков. 

На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали более двух тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.
 
 

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Теги: Индонезия, стихия, цунами, катаклизмы
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Источник: korrespondent.net

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